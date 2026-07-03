Рішення Усика прокоментував колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко. Легендарний український боксер поділився своїми думками в інтерв'ю виданню Sportal.bg.

Дивіться також Усик і Кличко можуть провести бій: у Британії озвучили деталі

Як Кличко відреагував на рішення Усика?

Кличко-молодший підкреслив історичне значення досягнень земляка. Він нагадав, що кар'єра Усика починалася в його промоутерській компанії K2. Об'єднання всіх поясів у надважкій вазі Володимир назвав неймовірним та історичним результатом.

Це його рішення. Він чемпіон, і рішення за ним. Він може вирішувати все, що хоче в цьому випадку. Він звільняє їх як непереможений. На мою думку, він, можливо, хоче закріпити свої досягнення в історичному плані і залишитися непереможеним,

– заявив Кличко.

Що чекає Усика після його рішення?

Після того як Усик вирішив відмовитися від усіх своїх чемпіонських поясів, він повідомив, що наступний поєдинок стане останнім у його професійній кар'єрі. Цей бій, який отримав символічну назву "Last Dance" ("Останній танець"), має поставити фінальну крапку в його виступах на рингу.

За словами боксера, він звільнив титули, щоб не стримувати розвиток надважкого дивізіону та дати іншим претендентам шанс поборотися за чемпіонські пояси. Через це також було скасовано його обов'язковий захист титулу проти німецького боксера Агіта Кабаєла.

Серед найімовірніших суперників Усика в прощальному поєдинку називають американця Деонтея Вайлдера, легендарного бійця UFC Джона Джонса, а також нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, з яким не виключають проведення реваншу.