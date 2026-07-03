Решение Усика прокомментировал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко. Легендарный украинский боксер поделился своими мыслями в интервью изданию Sportal.bg.

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Как Кличко отреагировал на решение Усика?

Кличко-младший подчеркнул историческое значение достижений своего земляка. Он напомнил, что карьера Усика начиналась в его промоутерской компании K2. Объединение всех поясов в супертяжелом весе Владимир назвал невероятным и историческим результатом.

Это его решение. Он чемпион, и решение за ним. Он может решать все, что хочет в данном случае. Он освобождается от титулов как непобедимый. На мой взгляд, он, возможно, хочет закрепить свои достижения в историческом плане и остаться непобедимым,

– заявил Кличко.

Что ждет Усика после его решения?

После того как Усик решил отказаться от всех своих чемпионских поясов, он сообщил, что следующий поединок станет последним в его профессиональной карьере. Этот бой, получивший символическое название "Last Dance" ("Последний танец"), должен поставить финальную точку в его выступлениях на ринге.

По словам боксера, он освободил титулы, чтобы не сдерживать развитие супертяжелого дивизиона и дать другим претендентам шанс побороться за чемпионские пояса. Из-за этого также был отменен его обязательный титульный бой против немецкого боксера Агита Кабаела.

Среди наиболее вероятных соперников Усика в прощальном поединке называют американца Деонтея Уайлдера, легендарного бойца UFC Джона Джонса, а также нидерландского кикбоксера Рико Верховена, с которым не исключают проведения реванша.