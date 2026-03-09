Ексчемпіон світу з Росії Лебедєв назвав критику Кличка щодо Росії "фальшивкою"

Колишній чемпіон світу у важкій вазі з Росії Денис Лебедєв вкотре зробив скандальну заяву щодо українських спортсменів. Він стверджує, що легендарний боксер Володимир Кличко нібито критикує Росію лише заради фінансової вигоди.

Про це Лебедєв розповів в інтерв'ю пропагандистському виданню. Колишній боксер відомий своїми образами десантника на рингу.

Яку заяву зробив Лебедєв про Володимира Кличка?

За словами Лебедєва, "кожен має право висловитися, але моя думка буде з думкою більшості наших людей (росіян – ред. 24 канал)", і він стверджує, що критика Кличка на адресу Росії "підживлена ненавистю", необґрунтована та спрямована на підтримку спонсорів.

Лебедєв також заявив, що "мабуть, Кличку вигідно сьогодні говорити так".

Говорячи про президента України, Лебедєв відмовився коментувати Зеленського, назвавши його "несправжнім президентом".

Які заяви раніше вже робив Лебедєв?

Раніше російський боксер уже критикував українського суперчемпіона Олександра Усика, заявляючи, що на нього "знайдеться управа".

Хто з російських спортсменів брав участь у проросійських акціях?