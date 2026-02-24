Ще одне антиукраїнське рішення: МОК заважав створенню нового фільму режисера-володаря "Еммі"
- Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання матеріалів, знятих під час Олімпійських ігор-2024, у фільмі Володимира Мули "Гра на перехоплення".
- Фільм розповідає про братів Михайленків: Сергія, який захищає Україну, і Миколу, футболіста української збірної на Олімпіаді.
Український режисер Володимир Мула, відомий своїми документальними стрічками про спорт, розповів, як Міжнародний олімпійський комітет намагався завадити йому зняти фільм "Гра на перехоплення" про футболіста Миколу Михайленка та його брата-захисника України Сергія.
МОК діяв за вже звичною ганебною схемою: заявити, що українці намагаються говорити про політику в контексті олімпійського руху, хоча насправді кіно нагадує світу про війну в Україні, пише Трибуна.
Дивіться також "Олімпійський рух продовжує рухатися на дно": Гераскевич про допуск Росії до Паралімпіади-2026
Як МОК втрутився у створення документального фільму Володимира Мули?
Режисер заявив, що вже практично на етапі завершення монтажу його документальної стрічки "Гра на перехоплення" про Сергія та Миколу Михайленків Міжнародний олімпійський комітет раптом видав заборону на використання у фільмі усього матеріалу, який знімальна група створила під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Це була перша Олімпіада, на якій у футбольному турнірі була представлена збірна України, і Микола Михайленко був у складі синьо-жовтої команди.
Це для нас усіх була дуже болюча тема, бо вони вважали, що ми робимо політичне кіно, тому не дали дозвіл. На жаль, тих кадрів ви тут не побачите, але мені здається, що історія братерства і підтримки тут максимально відкрита,
– сказав Мула.
Чим відомий Володимир Мула?
- За даними Вікіпедії, 36-річний кіномитець є першим в історії України лауреатом престижної американської телевізійної премії Еммі за документальний проєкт Football Must Go On (Футбол має тривати).
- У творчому доробку Володимира Мули – стрічка "ЮКІ" про хокей, яка стала найбільш касовою документалкою в українському прокаті, та фільм "Нація футболу" про збірну України з футболу.
- Стрічка "Гра на перехоплення" – історія дослідження зв'язку воєнного часу між українськими захисниками і футболістами через братів Михайленків, один з яких воює на фронті, а інший представляє Україну на Олімпіаді.