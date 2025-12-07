Помер незмінний головний тренер СК Полтава Володимир Сисенко

Сумна звістка надійшла у неділю, 7 грудня. На 64-му році життя відійшов у вічність один із засновників клубу Української Прем'єр-ліги СК Полтава Володимир Сисенко.

Володимир Сисенко тривалий час перебував на лікуванні у Німеччині. На жаль, важка хвороба забрала його життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на СК Полтава.

Що відомо про тренера Полтави Сисенка?

Володимир Сисенко народився 19 квітня 1962 року у Таджикистані. Футбольну кар'єру розпочав у місцевому Памірі, за який зіграв 19 матчів у Вищій лізі СРСР.

В Україні Сисенко виступав за полтавську Ворсклу, аматорські команди Електрон Ромни та Локомотив Знам'янка. Також грав за Кубань, Навбахор, Океан, Рубін, Зарафшан, Жетису. У 1988 році разом з Паміром став чемпіоном СРСР у Першій лізі.

Після завершення ігрової кар'єри почав працювати дитячим тренером. У 2011 році став одним зі співзасновників СК Полтава. Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської ліги до елітного дивізіону України.

Пресслужба СК Полтава виловила співчуття рідним та близьким померлого тренера.

Відхід Володимира Анатолійовича – непоправна втрата для нашого клубу, для всієї футбольної спільноти. Його ім’я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам’яті колег, гравців і вболівальників. Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла памʼять, тренере!,

– йдеться у повідомленні клубу.

У віці 63 років помер Володимир Сисенко / фото СК Полтава

