Колишній гравець збірної України прокоментував своє призначення до тренерського штабу Мальдери

Збірна України очікує оновлення складу та призначення нового головного тренера разом із його командою. Це стало актуальним після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера.

Нещодавно з'явилася інформація, що до тренерського штабу Андреа Мальдери можуть приєднатися Паскуале Каталано, Тарас Степаненко та Володимир Єзерський. У коментарі Sport-express.ua Єзерський прокоментував чутки про своє можливе включення до тренерського штабу національної збірної України.

Чи потрапить Єзерський до тренерського штабу збірної?

Тренер заявив, що дізнався про це з новин. Наразі він продовжує роботу в системі молодіжних збірних України.

Я знаю про це так само, як і ви, із преси. Зараз я працюю у системі молодіжних збірних і більше нічого не можу прокоментувати,

– зазначив фахівець.

Єзерський також уникнув прямої відповіді на запитання щодо потенційної співпраці із італійцем Мальдерою, якщо така пропозиція надійде офіційно.

Давайте дочекаємось, бо поки нічого конкретного не можу сказати. Ви, напевно, більше за мене знаєте. Тому наберемося терпіння,

– додав тренер.

Кого Мальдера може викликати у збірну?

Журналіст і експерт Віктор Вацко на своєму ютуб-каналі висловив думку, що Мальдері слід викликати на прощальний матч гравця Динамо Андрія Ярмоленка.

З боку Мальдери буде правильно викликати Андрія Ярмоленка до збірної. Влаштувати символічний матч прощання з одним з найкращих гравців в історії збірної України. Андрій точно заслужив, це обов'язково,

– сказав він.

Що відомо про Мальдеру та Єзерського?

Андреа Мальдера

Він може стати першим іноземним головним тренером в історії національної збірної України. Раніше він входив до тренерського штабу Андрія Шевченка (2016 – 2021) як головний аналітик та асистент, відповідаючи за стратегічний аналіз гри та тактичний розбір суперників. Разом із командою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

Він також працював асистентом відомого тренера Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Олімпіку з Марселя. Перед Євро-2020 Мальдера зробив татуювання з українським тризубом та прапором. Після свого призначення на посаду головного тренера, за словами Вацка, він висловив бажання переїхати та жити безпосередньо в Україні на час дії контракту.

Володимир Єзерський

Упродовж ігрової кар'єри Єзерський виступав за провідні українські клуби: Карпати, Динамо, Шахтар та Дніпро, а також грав за Кривбас, Зорю та Говерлу. За національну збірну провів 39 матчів і забив 2 голи, ставши частиною команди, яка досягла історичного успіху – виходу до 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2006 року в Німеччині.

Після завершення професійної кар'єри тривалий час очолював юнацькі збірні України різних вікових категорій (від U-16 до U-19), працював у тренерському штабі Мирона Маркевича у Карпатах та залучався як асистент до молодіжних і юнацьких збірних України у роботі зі штабами Унаї Мельгоси та Дмитра Михайленка.