Зеленський зустрівся з сенсаційним чемпіоном Європи, який посоромив гросмейстерів

Президент України Володимир Зеленський запросив до себе 17-річного Романа Дегтярьова, який став першим в історії чемпіоном Європи без звання гросмейстера. З рук глави держави шахіст отримав престижну нагороду.

Президент відзначив успіхи вундеркінда на українській і міжнародній арені, про що розповів у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також З росіянина Карякіна зняли санкції: він зрадив Україну та їздив у зруйновану Авдіївку

Чому Зеленський зустрівся з Романом Дегтярьовим?

Дегтярьов створив одну з найбільших сенсацій у світі шахів за останні роки, здобувши перемогу на чемпіонаті Європи, участь в якому брали близько 500 шахістів.

Перед стартом змагань рейтинг українця був лише у другій сотні серед усіх претендентів на титул. Більш того – Міжнародна шахова федерація FIDE навіть досі не визнала його гросмейстером, присвоївши лише звання міжнародного майстра.

Попри це, Дегтярьов видав феноменальний турнір, під час якого зазнав лише однієї поразки і випередив на пів бала кожного із суперників.

Ніколи раніше на європейській першості не вигравав шахіст без гросмейстерського розряду.

Як відбулася зустріч Зеленського і Дегтярьова?

Судячи зі світлин, під час розмови Володимира Зеленського і Романа Дегтярьова був присутній міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Президент України привітав чемпіона Європи, нагородив його відзнакою "Майбутнє України" та поцікавився його шляхом, тренуваннями і планами на подальшу спортивну кар'єру.

Що далі у Романа Дегтярьова?