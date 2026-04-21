Зеленський зустрівся з сенсаційним чемпіоном Європи, який посоромив гросмейстерів
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним Романом Дегтярьовим, який став чемпіоном Європи з шахів без звання гросмейстера, та нагородив його відзнакою "Майбутнє України".
- Дегтярьов, маючи лише звання міжнародного майстра, здобув перемогу на чемпіонаті Європи, випередивши близько 500 шахістів, що дозволяє йому взяти участь у Кубку світу з шахів.
Президент України Володимир Зеленський запросив до себе 17-річного Романа Дегтярьова, який став першим в історії чемпіоном Європи без звання гросмейстера. З рук глави держави шахіст отримав престижну нагороду.
Президент відзначив успіхи вундеркінда на українській і міжнародній арені, про що розповів у своєму телеграм-каналі.
Чому Зеленський зустрівся з Романом Дегтярьовим?
Дегтярьов створив одну з найбільших сенсацій у світі шахів за останні роки, здобувши перемогу на чемпіонаті Європи, участь в якому брали близько 500 шахістів.
Перед стартом змагань рейтинг українця був лише у другій сотні серед усіх претендентів на титул. Більш того – Міжнародна шахова федерація FIDE навіть досі не визнала його гросмейстером, присвоївши лише звання міжнародного майстра.
Попри це, Дегтярьов видав феноменальний турнір, під час якого зазнав лише однієї поразки і випередив на пів бала кожного із суперників.
Ніколи раніше на європейській першості не вигравав шахіст без гросмейстерського розряду.
Як відбулася зустріч Зеленського і Дегтярьова?
Судячи зі світлин, під час розмови Володимира Зеленського і Романа Дегтярьова був присутній міністр молоді та спорту Матвій Бідний.
Президент України привітав чемпіона Європи, нагородив його відзнакою "Майбутнє України" та поцікавився його шляхом, тренуваннями і планами на подальшу спортивну кар'єру.
Що далі у Романа Дегтярьова?
Перемога на чемпіонаті Європи дозволяє міжнародному майстру взяти участь у Кубку світу з шахів.
Через Кубок учасники мають можливість кваліфікуватися на Турнір претендентів, який визначить майбутнього учасника матчу за світову шахову корону.
Чинним чемпіоном світу є представник Індії Гукеш Доммараджу, цьогоріч його титул буде намагатися відібрати гросмейстер з Узбекистану Жавохір Сіндаров.