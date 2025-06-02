Бражко підігрів інтерес на фоні чуток про стосунки з Квітковою одним коментарем
- Футболіст Володимир Бражко підігрів чутки про стосунки з блогеркою Дашою Квітковою, залишивши інтригуючий коментар під її постом.
- Пару помітили разом на весіллі, а Бражко неодноразово коментував пости Квіткової.
Футболіст Динамо Володимир Бражко підігрів чутки щодо своїх стосунків з блогеркою Дашою Квітковою. Спортсмен лишив під дописом дівчини інтригуючий коментар.
23 травня 2025 року Володимир Бражко у своєму профілі в інстаграмі опублікував у сторіз, де зображена руки гравця та, можливо, його нової обраниці. В мережі завірусилася інформація, що футболіст має стосунки з блогеркою Дашою Квітковою, пише 24 канал.
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Бражко підігрів інтерес шанувальників
Пару Бражка і Квіткової також нещодавно помітили на весіллі Максима Дячука.
Блогерка опублікувала цікавий відеоролик у своєму акаунті. На ньому вона під бій курантів у Новорічну ніч з'їдає 12 виноградин під столом і загадує бажання. У наступному кадрі – щаслива Даша в обіймах коханого.
Відео одразу викликало активну реакцію серед підписників, і серед коментаторів відзначився футболіст Володимир Бражко.
"Виходить, це все виноград", – жартома написав він під роликом. У відповідь Квіткова залишила лише емодзі у вигляді винограду.
Коментар Бражка / Скриншот з посту Квіткової
Відзначимо, що Володимир Бражко неодноразово залишав коментарі під постами блогерки.