У Росії нагрубили Шевченку – на що сподіваються представники цієї країни

У Росії піддали сумніву вплив на міжнародній арені президента Асоціації футболу України Андрія Шевченка (УАФ). Там планують повернутись у гру.

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Мирофанов сподівається скоро побачити спортсменів країни-агресорки на найбільших змаганнях. Про це він сказав пропагандистським ЗМІ.

До чого тут Шевченко та чого хоче російський чиновник?

Максим Митрофанов заявив, що Андрій Шевченко, на його думку, не зможе стати на заваді поверненню росіян у міжнародні змагання. Як аргумент російський чиновник несподівано навів нібито недостатній вплив президента УАФ.

Він може багато говорити. На мій погляд, жодного впливу у ФІФА він не має. Від Шевченка тут нічого не залежить. Обговорення нашого повернення зараз триває. Є робота і відчуття. Давайте чекати рішення, які будуть,

– сказав Митрофанов.

Зазначимо, що у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно несподівано заявив про те, що футбольні санкції проти Росії "створили більше розчарування та ворожнечі". Тоді у інтерв’ю британському sky.com чиновник запропонував повернути російські збірні у великі змагання.

Що на це відповів Андрій Шевченко?

Президент УАФ заявив, що його позиція залишається незмінною та виключає будь-які поступки представникам країни-агресора. Шевченко також пообіцяв зустрітись з Джанні Інфантіно, щоб ще раз "предметно донести інформацію про війну в Україні".

Також не підтримала свого президента й Рада ФІФА, яка відкинула можливість зняття банну з росіян.

Як наразі працюють футбольні санкції проти Росії?