Трубін – п'ятий голкіпер, який забивав у ЛЧ: відео всіх голів воротарів у цьому турнірі

У середу, 28 січня, Анатолій Трубін провів матч, який запам'ятає на все життя. Він забив гол на останніх секундах зустрічі проти Реала, який вивів Бенфіку у раунд плей-оф Ліги чемпіонів.

Цей м'яч став найважливішим серед воротарів у цьому турнірі та всього сьомим за всю історію. 24 Канал пригадує, хто ще з голкіперів відзначався взяттям воріт.

До теми Божевільний момент, – Трубін прокоментував свій епохальний гол у ворота Реала в ЛЧ

Хто з воротарів раніше забивав у ЛЧ?

До цього голи в Лізі чемпіонів забивали лише чотири воротарі. Троє з них робили це по одному разу, а найкращим бомбардиром є німець Ганс-Йорг Бутт.

Він має три м'ячі в активі, але всі вони були з пенальті. Цікаво, що він забив їх у ворота одного клубу, проте сам робив це за три різні команди.

Бутт відкрив лік своїх голів у Лізі чемпіонів у сезоні-2000/2001. Тоді він виступав за Гамбург і вже в першому матчі групового раунду німець відзначився забитим м'ячем.

Його команда поступалась вдома Ювентусу 2:3 й на 72-й хвилині господарі заробили право на пробиття пенальті. Воротар взяв на себе відповідальність і не схибив, перегравши в очній дуелі легендарного Едвіна ван дер Сара.

Перший гол воротаря в історії ЛЧ: дивіться відео

Свій наступний гол у Лізі чемпіонів німець забив вже в наступній кампанії. Він змінив клубну прописку й виступав за леверкузенський Баєр.

За "аптекарів" він також забив на груповому етапі в матчі проти Ювентуса. Це сталось на 24-й хвилині, але на воротах був уже інший легендарний голкіпер – Джанлуїджі Буффон.

Гол Бутта за Баєр у ворота Ювентуса: дивіться відео

А свій останній гол у Лізі чемпіонів Бутт забив через сім років. Тоді він уже виступав за мюнхенську Баварію.

Неймовірно, але знову від результативного удару німецького голкіпера постраждала "стара синьйора". Він зрівняв рахунок у поєдинку групового етапу ЛЧ-2009/2010 року, який закінчився виїзною перемогою Баварії 1:4.

Третій гол Бутта у ворота Ювентуса: дивіться відео

Наступним воротарем, який забивав у Лізі чемпіонів, став Сінан Болат. Турок – перший голкіпер, який забив із гри у турнірі.

Цей історичний момент стався у розіграші ЛЧ-2009/2010 у матчі Стандарт – АЗ Алкмар. Той поєдинок йшов до виїзної перемоги гостей, однак у компенсований час господарі заробили штрафний, який став результативним.

На стандарт підключився Болат, який успішно зіграв на другому поверсі та ударом головою врятував команду від домашньої поразки.

Як Болат забив у ворота АЗ: дивіться відео

А в наступному сезоні глядачі стали свідками ще одного воротарського гола. Його автором став Вінсент Еньєама.

Зробив це нігерійський голкіпер у сезоні-2010/2011. Вінсент забив у матчі групового раунду Хапоель Тель-Авів – Ліон.

На 79-й хвилині господарі заробили право на пробиття пенальті. Еньєама в очній дуелі переграв майбутнього чемпіона світу Уго Льоріса, розвівши м'яч та француза по різних кутах воріт.

Пенальті від Еньєама: дивіться відео

А 19 вересня 2023 року в Лізі чемпіонів було забито другий гол воротарем не з пенальті. У цей день римське Лаціо приймало мадридське Атлетіко у груповому раунді.

Поєдинок йшов до мінімальної виїзної перемоги "матрацників", але в компенсований час господарі пішли в останній штурм і до штрафного майданчика прибіг італійський голкіпер Іван Проведель. Він відгукнувся на передачу Луїса Альберто та головою впритул розстріляв володіння іспанського клубу.

Гол Проведеля: дивіться відео

А вже в січні 2026 року до цієї компанії долучився українець Анатолій Трубін. Він вивів свою команду в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, забивши гол на 90+8 хвилині.

Гол Трубіна у ворота Реала: дивіться відео

До слова. У плей-оф Бенфіка знову може зіграти з Реалом. Жеребкування відбудеться 30 січня.

Нагадаємо, що це був 252-й матч для українця на дорослому рівні. Раніше він не відзначався голами (дані Transfermarkt).