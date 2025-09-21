Зараз підпише новий контракт, – Алієв іронічно прокоментував втечу Рудька за кордон
- Артура Рудька, ексголкіпера Динамо і Шахтаря, затримали при спробі незаконного перетину кордону, коли він вже був мобілізований до ЗСУ.
- Олександр Алієв прокоментував ситуацію, іронічно зазначивши, що Рудько підпише контракт із ЗСУ, на відміну від його попередніх футбольних контрактів.
Спроба втечі за кордон ексголкіпера Динамо і Шахтаря Артура Рудька викликала чималий резонанс у футбольній спільноті. На скандальну подію відреагував зірковий український футболіст Олександр Алієв.
33-річного голкіпера Артура Рудька на початку вересня українські прикордонники затримали при спробі незаконного перетину кордону. На той момент футболіст вже був мобілізований до лав ЗСУ, пише 24 Канал.
Що сказав Алієв про втечу Рудька?
Під час спільного стріму з Артемом Мілевським скандальну ситуацію прокоментував Олександр Алієв. Ексфутболіст Динамо і збірної України вирішив потролити відомого голкіпера.
"Що сказати? Ну, нічого. Не було контракту, зараз підпише новий контракт. Так було в нього з Динамо, Шахтарем, тепер підпише найдовгоочікуваніший контракт із ЗСУ.
Нічого. Ну, я ж говорив, воротарі – це... мені, звісно... не в тому справа, що не смішно. Ну, честь своєї країни потрібно захищати, а не бігти з країни", – сказав Алієв.
Зазначимо, що раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз критикував Олександра Алієва за піар на темі ЗСУ. За словами військовослужбовця, динамівець примазався "до бойової 112-ї бригади" та ухиляється від мобілізації.
Що відомо про втечу Артура Рудька?
Артур Рудько у минулому сезоні захищав ворота одеського Чорноморця. Влітку голкіпер залишив "моряків", які за підсумком чемпіонату-2024/25 понизилися в класі.
33-річний футболіст перебував у пошуках нового клубу та мав кілька пропозицій з-за кордону. Однак легально виїхати з України Рудько не мав змоги.
За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, у серпні 2025 року Рудько опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня футболіста затримали та доправили до ТЦК, де він сплатив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Ексгравець Динамо і Шахтаря пройшов ВЛК та 31 серпня був мобілізований. На кілька днів він відпросився додому, щоб зібрати речі. А вже 3 вересня його та ще кількох осіб затримали на кордоні з Молдовою в районі Придністров'я.
Як повідомляє Динамоманія, Артур Рудько збирався підписати контракт з Габалою та продовжити кар'єру в чемпіонаті Азербайджану.