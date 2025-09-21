Спроба втечі за кордон ексголкіпера Динамо і Шахтаря Артура Рудька викликала чималий резонанс у футбольній спільноті. На скандальну подію відреагував зірковий український футболіст Олександр Алієв.

33-річного голкіпера Артура Рудька на початку вересня українські прикордонники затримали при спробі незаконного перетину кордону. На той момент футболіст вже був мобілізований до лав ЗСУ, пише 24 Канал.

Що сказав Алієв про втечу Рудька?

Під час спільного стріму з Артемом Мілевським скандальну ситуацію прокоментував Олександр Алієв. Ексфутболіст Динамо і збірної України вирішив потролити відомого голкіпера.

"Що сказати? Ну, нічого. Не було контракту, зараз підпише новий контракт. Так було в нього з Динамо, Шахтарем, тепер підпише найдовгоочікуваніший контракт із ЗСУ.

Нічого. Ну, я ж говорив, воротарі – це... мені, звісно... не в тому справа, що не смішно. Ну, честь своєї країни потрібно захищати, а не бігти з країни", – сказав Алієв.

Зазначимо, що раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз критикував Олександра Алієва за піар на темі ЗСУ. За словами військовослужбовця, динамівець примазався "до бойової 112-ї бригади" та ухиляється від мобілізації.

Що відомо про втечу Артура Рудька?