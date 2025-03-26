Сили оборони знищили російського хокеїста в Курській області
- Колишній російський хокеїст Євгеній Константінов, який вступив до російської армії, був ліквідований в Курській області 21 листопада 2024 року.
- Константінов був похований 24 березня в своєму рідному селі Урмари в Чуваській республіці, а деталі про його перехід з хокею до армії та обставини загибелі невідомі.
Колишній російський хокеїст Євгєній Константінов поповнив статистику Генштабу України. "Нейтральний" спортсмен змінив ключку на автомат, через що отримав 200-й номер.
Російського окупанта Євгенія Константінова було ліквідовано в Курській області ще 21 листопада 2024 року. Проте відомо про це стало лише зараз, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про знищеного загарбника
Євгенію Константінову було 25 років. Колишній хокеїст був вихованцем новочебоксарського Сокола та СШОР №4. У сезонах 2009 – 2015 виступав за Сокіл в юнацькій першості Росії регіону Поволжя.
Російські ЗМІ не повідомляють, за яких обставин Константінов вирішив покинути хокей та вступити в загарбницьку армії. Також відсутні подробиці його загибелі.
24 березня окупанта поховали в його рідному селі Урмари в Чуваській республіці.
Зазначимо, що це не перший випадок ліквідації "нейтрального" російського спортсмена. Раніше воїни ЗСУ відправили на концерт Кобзона хокеїста Єгора Сорокіна з Пермі.
Головне про Курську операцію
- Нагадаємо, що бої в Курській області розпочалися 6 вересня 2024 року. Українські збройні сили створили буферну зону на території Росії, щоб відволікти загарбників, які брали участь в наступі на інших ділянках фронту.
- Завдяки Курській операції вдалося знищити чимало живої сили ворога та важливі логістичні шляхи росіян.
- 15 березня 2025 року Генштаб України повідомив про виведення підрозділів з району Суджі для заняття більш вигідних позицій вздовж державного кордону.