Колишній російський хокеїст Євгєній Константінов поповнив статистику Генштабу України. "Нейтральний" спортсмен змінив ключку на автомат, через що отримав 200-й номер.

Російського окупанта Євгенія Константінова було ліквідовано в Курській області ще 21 листопада 2024 року. Проте відомо про це стало лише зараз, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про знищеного загарбника

Євгенію Константінову було 25 років. Колишній хокеїст був вихованцем новочебоксарського Сокола та СШОР №4. У сезонах 2009 – 2015 виступав за Сокіл в юнацькій першості Росії регіону Поволжя.

Російські ЗМІ не повідомляють, за яких обставин Константінов вирішив покинути хокей та вступити в загарбницьку армії. Також відсутні подробиці його загибелі.

24 березня окупанта поховали в його рідному селі Урмари в Чуваській республіці.

Зазначимо, що це не перший випадок ліквідації "нейтрального" російського спортсмена. Раніше воїни ЗСУ відправили на концерт Кобзона хокеїста Єгора Сорокіна з Пермі.

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