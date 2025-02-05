Українські воїни на Курщині ліквідували титулованого російського каратиста

Сили Оборони продовжують поповнювати статистику Генштабу за кількістю вбитих російських окупантів. Українські воїни вчергове поповнили список "хороших рускіх".

У Курській області було знищено російського каратиста Алєксандра Рудя. Деталі та обставини загибелі наразі невідомі, повідомляє 24 канал із посиланням на Watchers.

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Росіяни приховують загибель окупанта

Російські ЗМІ детально приховують дату та час загибелі Алєксандра Рудя. Скоріш за все мовчання спричинено тим, що загарбник загинув під час бойових дій на Курщині.

Перша згадка про смерть каратиста була знайдена на сторінці завідувача кафедри фізичного виховання в одному з російських університетів Анатолія Щьокіна. Спеціаліст зазначив, що Рудь загинув на війні.

До слова. У Майкопі 2 лютого був організований турнір присвячений пам'яті російського окупанта. Тоді вперше стало відомо, що Алєксандр Рудь загинув на Курщині.

Також відомо, що на сторінці Рудя у соціальній мережі "Вконтакті" проявлялась активність 29 листопада 2024 року. Тому скоріш за все росіянина було ліквідовано у період з кінця листопада та до середини грудня.

Нагадаємо, що Сили Оборони також знищили іншого російського загарбника. Українські воїни подарували Ільє Чіжову квиток на пекельний концерт до Кобзона.

Хто такий Алєксандр Рудь

Алєксандр Рудь до того, як приєднатись до окупаційної армії, займався карате. Росіянин був дворазовим чемпіоном світу та чотириразовим чемпіоном Європи, а також багаторазовим чемпіоном Росії з шотокан карате-до.

Також у ворожій країні йому надали звання "майстра спорту міжнародного класу". Але все ж росіянин вирішив долучитись до армії та вбивати українців.