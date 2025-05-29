Шевченко пригадав свій легендарний гол у ворота Росії: архівне відео
- Андрій Шевченко нагадав про свій пам'ятний гол у ворота Росії в 1999 році, який завершився рахунком 1:1 та вивів Україну у стикові матчі за вихід на Євро-2000.
- Шевченко висловив гордість за цей гол, назвавши його символічним моментом, та додав, що цей момент залишився в пам'яті багатьох.
- Андрій Шевченко завершив футбольну кар'єру після Євро-2012, маючи на рахунку 48 голів та 9 асистів у 111 матчах за збірну України.
У четвер, 29 травня, зі Львова стартувало турне трьох "Золотих м'ячів". Після офіційної частини заходу нинішній президент УАФ та володар одного із трьох нагород Андрій Шевченко пригадав пам'ятний гол у ворота Росії.
9 жовтня 1999-го року Андрій Шевченко забив один зі своїх найпам'ятніших голів у кар'єрі. До 87-ї хвилини Росія вела у рахунку 1:0 завдяки голу Карпіна.
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Як Шевченко забивав Росії
За три хвилини до кінця основного часу Україна заробила право на штрафний, який взявся виконувати Шевченко. Нападник зробив передачу у воротарський майданчик, де Філімонов закинув м'яч у свої ворота. Російський голкіпер допустився однієї із найкурйозніших помилок у футболі.
Шевченко встановив остаточний рахунок зустрічі 1:1 та вивів Україну у стикові матчі за право виходу у фінальну частину Євро-2000. На жаль, за двома поєдинками "синьо-жовті" поступились Словенії 2:3.
Андрій Шевченко пригадав пам'ятний гол у ворота російської збірної, передає 24 Канал.
Це приємний момент. Дуже незабутній момент. Головне тоді був результат. Ми не мали права програти Росії, і впорались із завданням. Ми добились результату. Гадаю, уся країна була вдячна нам за це. Якщо усі так пам'ятають мій гол, це означає, що він став таким символом, тому я пишаюсь дуже ним,
– сказав колишній нападник "синьо-жовтих".
Відео голу Шевченка у ворота Росії
Відзначимо, що за спиною Андрія Шевченка 48 голів та 9 асистів у 111-ти матчах за збірну України з футболу. Андрій Миколайович попрощався із футболом після домашнього Євро-2012. Його останнім клубом у кар'єрі було київське Динамо.