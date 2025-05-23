Через це я і пішов, – Довбик вперше висловився про ситуацію в Жироні
- Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому влітку 2024 року, після того як з клубу пішло п'ять гравців.
- У поточному сезоні Довбик провів 45 матчів, забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.
- Наступний матч Рома зіграє на виїзді проти Торіно 25 травня о 21:45 за київським часом.
Український футболіст Артем Довбик прокоментував ситуацію в Жироні. Він зазначив, що давно бачив, що відбувається з командою.
Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. До цього футболіст виступав за іспанську Жирону, де демонстрував блискучі результати.
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Довбик про ситуацію в Жироні
Футболіст зізнався, що сам зробив вибір покинути "каталонців" і не шкодує про це, пише 24 канал з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.
Я бачив, що відбувається в Жироні. Мені казали, щоб я залишався, адже Ліга чемпіонів і все таке, але з клубу пішло п'ять гравців. Пішов Савіо, Коуту, треба було мені робити вибір. Я бачив, що після такого сезону мені треба зробити наступний крок,
– сказав Артем Довбик.
Довідка. В поточному сезоні Артем Довбик провів на клубному рівні 45 матчів. У них він забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.
Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє на виїзді проти Торіно. Протистояння відбудеться 25 травня о 21:45 за київським часом.