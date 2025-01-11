Ексчемпіон світу відреагував на слова промоутера Ф'юрі щодо його перемоги в двох боях

Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз прокоментував реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Зокрема він відреагував на слова Френка Воррена.

В ніч з 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британець програв українцю одноголосним рішенням суддів.

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Як Гроувз відреагував на слова Воррена

Раніше промоутер Ф'юрі сказав, що Тайсон здобув перемогу в обидвох боях. Британський боксер вважає, що саме Усик переміг у реванші. Однак поєдинку він це зробив більш переконливо, ніж у другому, пише 24 канал з посиланням на iFL TV.

Усик – великий чемпіон і я його фанат. Те, що він перемагає більших боксерів, робить його великим чемпіоном,

– сказав Джордж Гроувз.

Відзначимо, що після реваншу з Олександром Усиком Тайсон Ф'юрі може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа або Володимиром Кличком.