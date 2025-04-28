"Ніхто не залишиться розчарованим": менеджер Усика про реванш з Дюбуа
- Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа офіційно затвердили на 19 липня на "Вемблі".
- Менеджер Усика Егіс Клімас зазначив, що обидві команди виконали величезну роботу для організації бою, і впевнений, що ніхто не залишиться розчарованим.
- Перший бій відбувся в серпні 2023 року, де Усик переміг Дюбуа нокаутом, проте Дюбуа не визнає поразки через спірний удар у п'ятому раунді.
Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас висловився про організацію реваншу з Даніелем Дюбуа. Він зазначив, що була виконана величезна робота.
Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".
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Як Клімас прокоментував організацію бою
Менеджер Усика розповів, що обидві команди виконали величезну роботу, щоб зробити цей бій реальністю, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.
Ще більше роботи чекає попереду, особливо для самих Олександра та Даніеля. Я впевнений, що ніхто не залишиться розчарованим,
– сказав Егіс Клімас.
Перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.
Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.