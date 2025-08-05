Ірина Дерюгіна поділилася драматичною історією повернення гімнастки Таї Онопко до України на початку повномасштабної війни. За її словами, це була не просто боротьба за спортсменку.

Коли Київ опинився під загрозою окупації, а жахливі події у Бучі були вже реальністю, Дерюгіна залишалась у столиці, тренуючи дітей в укриттях і на складах. У цей час почалась боротьба за повернення Таї, яка разом із мамою і молодшою сестрою була у Польщі, пише 24 Канал з посиланням на Обозреватель.

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Як Дерюгіна боролася за Онофрійчук?

Тренерка зазначила, що залишитись у Києві, коли росіяни взагалі їздили містом – це було жахливо і, коли стався весь цей кошмар у Бучі, а окупанти стояли за 20 кілометрів від столиці, це був просто жах.

Старші діти вже перебували в Ужгороді. Але залу немає, тренуватись неможливо. Щодня була на телефоні з цими директорами з Ужгорода. А вони кажуть: ми відкрили зал і тепер у ньому всі сплять. Тому дякую за допомогу Вадиму Марковичу Гутцайту, бо я йому сказала: ми повертаємось до Києва, підтримайте нас, щоб ми могли тут тренуватися. А цей був справжній жах, оскільки всі зали використовувались не за призначенням,

– сказала Дерюгіна.

Також вона зазначила, що вони тренувалися у складах, укриттях тощо.

"Я почала контактувати з батьками Таї, з дідусем. Це просто був якийсь жах. Оскільки мало того, що треба було її вмовити, вона знаходилась з мамою і сестричкою у Польщі. І мама привела її на кордон і залишилась з польського боку, а тут, з українського, знаходився дідусь. І Тая сама йшла, минала той кордон, а дідусь її зустрічав. І вони з бабусею її привезли. І, знаєте, приїхала зовсім інша дитина. Я до війни її й не бачила. Її у залі не було видно. А ось приїхала інша дитина і пішла інша робота. Наче за помахом чарівної палички. Скучила, захотіла. Інше усвідомлення. Війна змінила у ній багато що. Вона просто стала старшою, я б сказала. І пішло. Я цьому дуже рада", – додала Ірина Дерюгіна.

Нагадаємо, що нещодавно Таїсія Онофрійчук з травмою виграла загальний залік у багатоборстві.