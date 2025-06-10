Скандал на Всесвітніх іграх: реакція на порушення росіянами правил МОК

Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA) розглядає питання участі російських спортсменів під нейтральним прапором. Однак виявлено порушення критеріїв нейтральності.

Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA) розглядає питання допуску російських спортсменів під нейтральним прапором, але розслідування виявило серйозні порушення. Більшість атлетів не відповідають критеріям нейтральності, пише 24 канал з посиланням на "Трибуну".

Читайте також Росіяни пошкодили стадіон "Спартак" у Києві: фото руйнувань відомої арени

Як відреагували на порушення

Згідно з отриманими даними, 18 із 31 атлета не відповідають критеріям нейтральності, встановленим МОК, що ставить під сумнів їхню участь у змаганнях.

Редакція "Трибуни" звернулася до IWGA із запитом щодо статусу російських спортсменів, які змагаються під нейтральним прапором. У відповідь організація підтвердила отримання запиту та зазначила, що питання перебуває на розгляді у координації з відповідними керівними органами.

"Дякуємо за ваше повідомлення та за надану детальну інформацію щодо відповідних спортсменів. Підтверджуємо отримання вашого запиту та запевняємо, що це питання наразі перебуває на розгляді у координації з відповідними керівними органами відповідно до політики діяльності IWGA та чинних керівних принципів МОК" – зазначили у відповіді організації.

Відзначимо, що журналісти "Трибуни" провели детальний аналіз списку спортсменів, допущених до змагань під нейтральним статусом.