У середу, 2 жовтня, відбулися чергові матчі 2-го туру оновленого формату Ліги чемпіонів. В одному з них Реал сенсаційно поступився Ліллю.

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Коментар Анчелотті щодо результату Реала

Наставник "вершкових" відзначив гру Лілля у приємну сторону сторони і вважає, що його підопічні не заслужили на інший результат.

Суперник грав краще і заслуговував на перемогу. Ми боролися за те, щоб увійти в гру з погляду інтенсивності та дуелей. Ми могли зрівняти рахунок, але не заслужили на це. Ми повинні винести уроки з того, що сталося,

– зазначив Анчелотті.

Зокрема він сказав, що знає, що їм варто покращити: все йшло досить погано і було важко відіграти м'яч у відповідь.

"Ми намагалися генерувати і створювати. Ви можете програвати ігри, але ми не давали хороших відчуттів. Це те, що мене найбільше турбує, але у нас є ресурси, щоб вчитися. Ми повинні швидко все виправити, тому що в суботу у нас ще одна гра. Чесно кажучи, критика за сьогоднішню гру є справедливою, правильною, і ми повинні її прийняти", – додав Карло Анчелотті.

Довідка. У Лізі чемпіонів-2023/2024 Реал не зазнав жодної поразки.

Відзначимо, що наступний матч "вершкові" зіграють з Вільярреалом в межах 9-го туру Ла Ліги. Він відбудеться у суботу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом.