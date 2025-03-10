"Не можуть змушувати мене страждати": тренер Роми оцінив гру Довбика у матчі проти Емполі
- Довбик вийшов на поле на 72-й хвилині, і тренер наголосив, що важливо опинитися у правильному місці, коментуючи гру українського футболіста.
- У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 36 матчів за Рому, забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.
- Наступний матч Рома проведе проти Атлетік Більбао 13 березня в межах Ліги Європи.
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо гри Артема Довбика у матчі проти Емполі. Він повідомив про розчарування українського футболіста.
У неділю, 9 березня, в межах 28-го туру Серії А зустрілися Емполі та Рома. Команда Артема Довбика здобула мінімальну перемогу з рахунком 0:1.
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Як Раньєрі оцінив гру Довбика
Українець розпочав гру з лави запасних, а вийшов на поле на 72-й хвилині.
Наставник зазначив, що Артем був дуже розчарований, але головне – опинитися у правильному місці, пише 24 канал з посиланням на SOS Fanta.
Нічого страшного, але я сказав йому, що я вже в певному віці, тому вони не можуть завжди змушувати мене так страждати,
– сказав Клаудіо Раньєрі.
Він також додав, що команда грала з потрібною віддачею, підлаштовуючись під гру суперника і демонструючи правильну рішучість.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 36 матчів за Рому, у яких забив 14 голів і віддав 4 результативні передачі.
Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє проти Атлетік Більбао 13 березня в межах Ліги Європи.