"Недостатньо підступні": тренер Роми висловився про сенсаційну поразку в Лізі Європи
- Рома програла АЗ Алкмаар у 7-му турі Ліги Європи сезону-2024/2025, що розчарувало тренера Клаудіо Раньєрі.
- Раньєрі зазначив, що Рома робить неймовірні помилки через недостатню підступність та кмітливість.
- У 8-му турі Ліги Європи Рома зустрінеться з Айнтрахтом 30 січня.
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував поразку від АЗа в Лізі Європи. Він лишився розчарованим командою.
У четвер, 23 січня, Рома на виїзді зіграла проти АЗ Алкмаар в межах 7-го туру Ліги Європи сезону-2024/2025. Матч завершився перемогою клубу із Нідерландів.
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Як Раньєрі прокоментував поразку
Наставнику шкода, що команда пропустила такий гол. Таке трапляється і це просто неймовірно, пише 24 канал з посиланням на Football Italia.
Перед матчем я говорив команді, щоб вони були обережними, бо суперник швидкий у контратаках, тому вони не повинні упіймати нас у перехідних фазах. В кінці шість гравців АЗ рвалися вперед у наш штрафний. На жаль, це тип голу, який ми бачили занадто багато разів у Ромі, особливо на виїзді,
– зазначив Клаудіо Раньєрі.
Він також додав, що Рома не та команда, яка може впоратися з такими ситуаціями.
"Ми недостатньо підступні, розумні чи кмітливі, тому робимо справді неймовірні помилки", – сказав Клаудіо Раньєрі.
Відзначимо, що у 8-му турі Ліги Європи Рома зустрінеться з Айнтрахтом. Матч відбудеться 30 січня.