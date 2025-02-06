"Шкода лише за офсайд Довбика": тренер Роми прокоментував поразку від Мілана
- Рома програла Мілану з рахунком 3:1 у чвертьфіналі Кубка Італії, а гол Артема Довбика був скасований через офсайд.
- Тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловив жаль щодо офсайду та зазначив, що команда не змогла показати свій футбол, допустивши помилки.
- Рома займає 9-ту позицію в турнірній таблиці Серії А, і Раньєрі наголосив на тиску виграти Лігу Європи чи Кубок Італії.
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо поразки своєї команди у Кубку Італії. Він також прокоментував скасований гол Артема Довбика.
У середу, 5 лютого, відбувся чвертьфінал Кубка Італії, де зустрілися Рома та Мілан. Команда Артема Довбика програла з рахунком 3:1.
Читайте також Арсенал без Зінченка вилетів з Кубка ліги, пропустивши у фінал сенсаційний Ньюкасл
Що сказав Раньєрі про поразку Роми
Українець Довбик вийшов на заміну на 46-й хвилині. Тренер Роми зазначив, що йому шкода невеличкого офсайда в Артема, пише 24 канал з посиланням на Football Italia.
Цей гол мій би гарантувати нам напружену кінцівку матчу. Це правда, ми не змогли зіграти у свій футбол. Не змогли знайти Дібалу вертикальними передачами та припустились декількох помилок, які коштували нам поразки,
– сказав Раньєрі.
Він також додав, що йому дуже подобається, коли нам кажуть, що вони повинні виграти Лігу Європи, Кубок Італії чи піднятись вище у турнірній таблиці. Ви забуваєте, де була команда до нього.
Відзначимо, що наразі Рома посідає 9-ту позицію в турнірній таблиці Серії А.