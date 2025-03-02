Я розчарований, – Роуч про результат бою з Девісом
- Ламонт Роуч незадоволений рішенням суддів після бою з Джервонтою Девісом, яке завершилося нічиєю.
- Роуч вважає, що переміг у бою і готовий повторити протистояння, підкреслюючи свій рівень як одного з найкращих бійців у світі.
- Ця нічия перервала безпрограшну серію Джервонти Девіса.
Американський боксер Ламонт Роуч прокоментуваі результат протистояння з Джервонтою Девісом. Він не задоволений рішенням суддів.
У ніч на 2 березня (за київським часом) на арені Barclays Center зійшлися Джервонта Девіс і Ламонт Роуч. Судді зафіксували нічию у протистоянні.
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Як Роуч відреагував на результат бою
Він зазначив, що, можливо, Девіс не збрехав, коли сказав, що йому потрапило масло в око, але якщо ти добровільно стаєш на коліно, це повинно бути нокдауном, пише 24 канал з посиланням на Bad Left Hook.
Я вийшов сюди та показав все. Я трохи розчарований рішенням, я думав, що переміг. Але ми два досвідчених бійці, які демонструють свій рівень. Я точно думаю, що виграв, але ми можемо повторити цей бій,
– сказав Ломант Роуч.
Він також додав, що Джервонта – відмінний боєць. Це перемога для Ломанта в його книзі, але його це не влаштовує, адже він хоче справжньої перемоги.
"Я один з найкращих бійців у світі, і це було показано сьогодні ввечері", – розповів Ломант Роуч.
Відзначимо, що ця нічия перервала безпрограшну серію Джервонти Девіса.