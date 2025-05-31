Луческу шокуюче відреагував на призначення Турана в Шахтар

Екстренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу прокоментував призначення нового тренера Шахтаря. Він вважає, що Арда Турану буде важко.

Культовий футболіст збірної Туреччини Арда Туран погодився очолити донецький Шахтар. Наставник вже підписав контракт з "гірниками" до 2027 року.

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Як Луческу відреагував на призначення Турана

Колишній тренер українських клубів зазначив, що для нього стало несподіванкою таке призначення, пише 24 канал з посиланням на Ясіна Тунсера.

Дійсно дуже сміливе рішення. Знаєш, він їде у країну, де триває війна. Йому буде дуже важко, адже війна досі не закінчилася. Шахтар, здається, гратиме свої матчі у Львові. Якщо буде атака, то легше втекти до Польщі,

– сказав Мірча Луческу.

Він також пригадав, що, коли очолив Динамо у 2021 році, то війни ще не було. Через рік Росія напала, і все одразу змінилося.

"Справді, для мене велика несподіванка, що Арда Туран вирішив поїхати туди. Він провів успішний сезон у турецькій лізі з Еюпспором. Бажаю йому успіхів в Україні", – додав Мірча Луческу.

Довідка. Румунський фахівець очолював Шахтар з 2004 до 2016 року.

Відзначимо, що за підсумками сезону-2024/2025 Шахтар посів третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату України.