Верняєв різко відповів на звинувачення у впливі російської агентури

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв жорстко відповів віцепрезидентці Української федерації гімнастики Стеллі Захаровій після її заяв про нібито вплив на нього російської агентури. Спортсмен закликав керівництво Федерації звернути увагу на поведінку деяких представників збірної.

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова, яка натякнула, що Олег Верняєв нібито перебуває під впливом російської агентури. Гімнаст публічно відреагував на звинувачення функціонерки, пише 24 канал з посиланням на Чемпіон.

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Як Верняєв прокоментував звинувачення

Гімнаст зазначив, що, щоб звинувачувати спортсменів у "продажності за рублі", Федерація мала б звернути увагу на реальні випадки проросійських симпатій у команді. За його словами, такі люди дійсно є, і дивно чути подібні звинувачення, коли під час міжнародних змагань тренери з української збірної самі йдуть обійматися з російськими суддями.

Я п'ю каву і спілкуюсь з іноземцями, мене питають як я ставлюсь до росіян, а потім тренер з окупованого міста, з Донецька, обіймається із суддею з Росії. Оце питання,

– сказав Олег Верняєв.

Він також додав, що в збірній є ухилянти, але ті хто виграють медалі вони не потрібні.

"Я офіцер, і ніхто не знає з тренерів і спортсменів, кого можуть відправити. Я про своє звання нікому не кажу з поваги до військових, бо вони воюють. Був би я військовим, тоді б можна було", – заявив Олег Верняєв.

Нагадаємо, що на початку травня чоловіча збірна України з гімнастики планувала бойкотувати чемпіонат Європи у відповідь на відсторонення головного тренера Геннадія Сартинського, який мав конфлікт із Стеллою Захаровою. Також сам Верняєв мав конфлікти з жінкою.

