"Має бути план Б": захисник Динамо відреагував на чутки щодо зміни клубу
- Олександр Караваєв, захисник київського Динамо, прокоментував чутки про можливий відхід з клубу, зазначивши, що має запасний план.
- Караваєв заявив, що ще не обговорював з керівництвом питання продовження контракту і що невизначеність не впливає на його гру.
- У сезоні-2024/2025 Караваєв зіграв 22 матчі за Динамо, забив 5 голів та віддав три результативні передачі, виступаючи за клуб з 2019 року.
Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував чутки щодо відходу з Динамо. Гравець зазнначив, що має запасний план.
В мережі з'явилися чутки, що влітку Олександр Караваєв може влітку покинути Динамо. Сам захисник прокоментував цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на Спорт 24.
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Що сказав Караваєв про відхід з Динамо
Захисник зазначив, що ще не розмовляв з керівництвом на тему продовження контракту. Він також розповів, чи впливає невизначеність на його гру.
У такому віці вже не впливає. Я досвідчений гравець і розумію, що це кожного року такі випадки бувають. Тому я навіть уваги не звертаю на це. Це футбольне життя,
– сказав Караваєв.
Він також завдав, що завжди має запасні плани і наразі хоче ще пограти.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Караваєв зіграв 22 матчі за Динамо, у яких забив 5 голів та віддав три результативні передачі.
Відзначимо, що Караваєв виступає у складі киян з 2019 року.