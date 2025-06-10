Іноді думаю про це, – Усик відверто зізнався щодо можливого завершення кар'єри

В мережі неодноразово з'являються обговорення щодо того, коли Олександр Усик завершить кар'єру. До цього боксер не давав конкретних термінів.

Український боксер Олександр Усик поділився своїми думками щодо завершення кар'єри. Боксер вперше відкрито заговорив про можливість припинення виступів, пише 24 канал з посиланням на The Ring Magazine.

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Як Усик прокоментував закінчення кар'єри

В українського боксера запитали, чи думає він про завершення кар'єри.

Не дуже часто, але іноді так. Скільки боїв залишилося? Десять! Ні, ні, ні – це неправда. Я не знаю точно. Не можу сказати зараз, тому що, тому що...

– сказав Олександр Усик.

Він також зізнався, що мріє провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".

Довідка. Наразі боксер є чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.

Нагадаємо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" Олександр Усик зійдеться в реванші з Даніелем Дюбуа.