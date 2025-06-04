Український футболіст розповів про зустріч з росіянами під час окупації Донбасу

Український футболіст Пилип Будківський розповів про початок окупації Донеччини та Луганщини в 2014 році. Зокрема він розповів про зустріч з окупантами.

У 2014 році Росія окупувала частину Донецької та Луганської області. Пилип Будіквський застав окупацію та розповів, якою була його перша зустріч з окупантами, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

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Будківський про зустріч з росіянами

Український футболіст розповів, як влітку 2014 року він виїжджав з Донецька на поїзді. Тоді вже почалися бої за Донецький аеропорт.

Я дивлюся, а там як у фільмі: проїжджаємо горить одна машина знизу, інша зверху, а з іншого боку в іншу стріляють. І ти їдеш в потязі, це буквально 100 метрів від тебе. Я їду і страшно, бо можливо по поїзду буду стріляти. Я запам'ятав, як це починалося. Летить наш літак і він пускає три червоні вогні і починається стрільба. Так і почалася війна,

– розповів Будківський.

Зокрема він пригадав як разом з Малишевим та Маліновським намагалися виїхати на автомобілі.

"Вони нас зупиняють і кажуть "О, футболісти, я бачу. Ну давайте з кожного по парі бутс і будемо вирішувати, що з вами робити". Ми їм щось віддали і вони дозволили проїхати", – додав Пилип Будківський.

В інтерв'ю Денису Бойко він також розповів про найгірше рішення в кар'єрі.

Довідка. Наразі футболіст виступає за луганську Зорю.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Пилип Будківський зіграв 29 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі.