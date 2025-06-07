Ребров розкрив причину фіаско збірної України у матчі з Канадою
- Україна програла Канаді з рахунком 4:2 у товариському матчі 7 жовтня, причиною стали індивідуальні помилки в обороні.
- 11 червня Україна зіграє товариський матч проти Нової Зеландії, який розпочнеться опівночі за київським часом.
У суботу, 7 червня, Україна зіграла товариській матч з Канадою. "Синьо-жовті" програли з рахунком 4:2.
Після закінчення протистояння Сергій Ребров дав післяматчевий коментар. Він пояснив, чому його команда зазнала поразки, пише 24 канал з посиланням на ВЗбірна.
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Як Ребров пояснив такий результат
Він зазначив, що важко грати на полі, оскільки команда допускала дуже багато індивідуальних помилок, однак у першому таймі були хороші моменти.
Ми не забили, а суперник використав всі свої моменти. На жаль, у першому таймі три. І це було важко після 30 хвилин програвати 0:3. Але, я вважаю, що всі ці голи – індивідуальні помилки в обороні. І це дуже важливо,
– сказав Сергій Ребров.
Тренер також додав, що команда грає на високому рівні і Канада так само команда високого рівня. Якщо футболісти так часто помиляємося в обороні, то вони забивають.
Відзначимо, що 11 червня Україна також зіграє товариський матч проти Нової Зеландії. Протистояння розпочнеться опівночі за київським часом.