Нещодавно Йоганнес Бьо повідомив, що сезон-2024/2025 стане останнім у його кар'єрі. Біатлоніст не братиме участь в Олімпіаді, як він хотів цього раніше.

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Брат Йоганнеса про його відставку

Тар'єй написав щемливий пост у своїх соцмережах, де підтримав рішення Йоганнеса, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Тар'єя Бьо.

"13 років в одній збірній, ми вдвох подорожували світом, щоб залишити спогади на все життя. Ми зробили це!

Як брат ти не поступаєшся трьом іншим своїм братам і сестрам, як біатлоніст ти найкращий, якого коли-небудь бачив світ, а як тато ти показав усім, що важливо в житті. Я пишаюся бути твоїм старшим братом, пишаюся тим, ким ти є, і всім, чого ти досягнув", – написав Бьо-старший.

Нагадаємо що сам Тар'єй Бьо ще не повідомляв про закінчення кар'єри та продовжує змагатися на етапах Кубка світу.