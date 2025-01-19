Недавно Йоханнес Бё сообщил, что сезон-2024/2025 станет последним в его карьере. Биатлонист не будет участвовать в Олимпиаде, как он хотел этого раньше.

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Брат Йоханнеса о его отставке

Тарьей написал щемящий пост в своих соцсетях, где поддержал решение Йоханнеса, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Тарьея Бё.

"13 лет в одной сборной, мы вдвоем путешествовали по миру, чтобы оставить воспоминания на всю жизнь. Мы сделали это!

Как брат ты не уступаешь трем другим своим братьям и сестрам, как биатлонист ты лучший, которого когда-либо видел мир, а как папа ты показал всем, что важно в жизни. Я горжусь быть твоим старшим братом, горжусь тем, кем ты есть, и всем, чего ты достиг", – написал Бё-старший.

Напомним, что сам Тарьей Бё еще не сообщал об окончании карьеры и продолжает соревноваться на этапах Кубка мира.