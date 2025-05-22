Ексдружина Тимощука розповіла, як доньки змушували його казати "Слава Україні"

У першому шлюбі з Надією Навроцькою Анатолій Тимощук має двох доньок-близнят. Після початку повномасштабної війни зрадник України періодично звонить своїм дітям.

Після початку повномасштабної агресії донькам Анатолія Тимощука було по 12 років. Вони були дуже налякані ворожими діями Росії стосовно України, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Тимощук перед дітьми виправдовувався за дії Росії

Тоді вони запитували в батька, чи справді він знаходиться в Росії та чи підтримує її діє. На підтвердження вони просили його вимовити патріотичне гасло.

"Був такий момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, то дітям було 12 років, і для них це було щось страшне. І вони питали його тоді, за можливості: "А як так? А ти в Росії? Ти що, підтримуєш Росію?" А він лише то все заперечував. І я знаю, що в мене діти винахідливі, тому вони його змусили підтверджувати, доводити їм, тому вони його просили, щоб казав "Слава Україні", чи щось таке. Знаєте, щось по-дитячому. Тому, на тому і все завершилось", – розповіла Навроцька.

Зазначимо, що Анатолій Тимощук та Надія Навроцька перебували у шлюбі з 2009 до 2016 року. Згодом у Санкт-Петербурзі він одружився з PR-художницею Анастасією Клімовою. У другому шлюбі в нього теж дві доньки.

У 2022 році колишній капітан збірної України залишився працювати в країні-агресорці. Він жодним чином не засудив дії Росії.

За антиукраїнську діяльність Тимощука позбавили усіх звань та внесли до санкційного списку. А нещодавно тренеру Зєніта оголосили підозру у пособництві державі-агресору.