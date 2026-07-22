Зірка Реала переніс операцію і тепер його майже не впізнати: як зараз виглядає Вінісіус

Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор завершив виступи на чемпіонаті світу. Гравець перебуває у відпустці та готується до нового сезону в Реалі.

Зрештою бразилець не марнує час на відпочинку. Вінгер Реала вирішив зайнятися своїм іміджем, чим вразив своїх фанатів, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із Вінісіусом

Зірка збірної Бразилії вирішив зробити пластичну операцію з гармонізації підборіддя. Вінісіус провів процедуру у місті Гоянія у топового фахівця з цього напряму.

Футболісту ввели філери для естетичної корекції певних ділянок обличчя. Крім того, Вінісіус вирішив відростити щетину, щоб надати солідності своєму новому іміджу.

Як тепер виглядає Вінісіус: дивитися відео

Primeiro video do craque Vinícius Jr estreando seu novo rostinho harmonizado. Eu particularmente me emocionei com o resultado. pic.twitter.com/OJarrtY8Te — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) July 21, 2026

У підсумку кадри з оновленим обличчям гравця Реала шокували фанатів. На них нападник виглядає геть інакше від того, як це було раніше. Деякі користувачі навіть жартують, що це зовсім інша людина.

Як Вінісіус зіграв на ЧС-2026

Нагадаємо, що Вінісіус був головною зіркою Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Вінгер оформив чотири голи та один асист, допомігши своїй команді дістатися 1/8 фіналу.

Там "селесао" виявились безсилими проти Норвегії (1:2). Тепер же Вінісіус готується до сезону у складі Реала під керівництвм нового тренера Жозе Моурінью.

У минулому сезоні бразилець забив 22 голи та віддав 12 асистів у 53-х матчах. Проте Реал так і не здобув жодного трофею, вибувши з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу.