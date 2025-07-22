Зірка збірної України натякнула на підкуп заради участі росіян на ЧС з фехтування
- Міжнародна федерація фехтування дозволила участь російських та білоруських спортсменів на чемпіонаті світу, що викликало негативну реакцію в Україні.
- Українська шпажистка Влада Харькова висловила своє невдоволення рішенням та наголосила на важливості продемонструвати чітку позицію щодо допуску росіян.
Харькова вважає, що українські спортсмени повинні використовувати свої виступи та інтерв'ю для поширення інформації про ситуацію в Україні.
Напередодні початку чемпіонату світу Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення допустити російських та біоруських спортсменів до участі в змаганнях. Таке рішення викликало бурхливу реакцію в Україні.
Українська шпажистка Влада Харькова висловила свою думку про допуск росіян до чемпіонату світу. Однак вона не здивована позицією FIE, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.
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Як Харькова відреагувала на допуск росіян?
Спортсменка зазначила, що в шпазі допустили лише чотири людини. Вона додала, що більше не може бути, бо це чемпіонат світу, а сама не дивилася, хто саме візьме участь.
Вони цілий рік готувалися, і їхні плани втілюються у життя. Звичайно, це не може не засмучувати. Мені здається, всій фехтувальній родині важливо проявити чітку позицію. Це було очікувано, бо вони поступово до цього йшли. Спочатку вони почали закидувати інформацію, що їх допускають у команду, потім їх допустили у команду,
– сказала Влада Харькова.
Спортсменка також додала, що росіяни обирають такі країни, де їм легше отримати візи.
"Як на мене, те, що можемо зробити – фехтувати, підіймати прапор України, співати гімн та прославляти нашу країну. А також в кожному інтерв'ю висловлювати нашу позицію, ділитися тим, що відбувається в Україні – саме українці мають це робити. Можливо, це допоможе звернути увагу суспільства на цю проблему", – додала Харькова.
Нагадаємо, що нещодавно Ольга Харлан говорила про можливе виключення фехтування з Олімпійських ігор.