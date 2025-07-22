Зірка збірної України натякнула на підкуп заради участі росіян на ЧС з фехтування

Напередодні початку чемпіонату світу Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення допустити російських та біоруських спортсменів до участі в змаганнях. Таке рішення викликало бурхливу реакцію в Україні.

Українська шпажистка Влада Харькова висловила свою думку про допуск росіян до чемпіонату світу. Однак вона не здивована позицією FIE, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

Читайте також Ковтун вирішив відмовитися від громадянства України: з'явилися нові деталі

Як Харькова відреагувала на допуск росіян?

Спортсменка зазначила, що в шпазі допустили лише чотири людини. Вона додала, що більше не може бути, бо це чемпіонат світу, а сама не дивилася, хто саме візьме участь.

Вони цілий рік готувалися, і їхні плани втілюються у життя. Звичайно, це не може не засмучувати. Мені здається, всій фехтувальній родині важливо проявити чітку позицію. Це було очікувано, бо вони поступово до цього йшли. Спочатку вони почали закидувати інформацію, що їх допускають у команду, потім їх допустили у команду,

– сказала Влада Харькова.

Спортсменка також додала, що росіяни обирають такі країни, де їм легше отримати візи.

"Як на мене, те, що можемо зробити – фехтувати, підіймати прапор України, співати гімн та прославляти нашу країну. А також в кожному інтерв'ю висловлювати нашу позицію, ділитися тим, що відбувається в Україні – саме українці мають це робити. Можливо, це допоможе звернути увагу суспільства на цю проблему", – додала Харькова.

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Харлан говорила про можливе виключення фехтування з Олімпійських ігор.