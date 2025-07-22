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Sport News 24 Інші види спорту Зірка збірної України натякнула на підкуп заради участі росіян на ЧС з фехтування
22 липня, 15:30
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Зірка збірної України натякнула на підкуп заради участі росіян на ЧС з фехтування

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Міжнародна федерація фехтування дозволила участь російських та білоруських спортсменів на чемпіонаті світу, що викликало негативну реакцію в Україні.
  • Українська шпажистка Влада Харькова висловила своє невдоволення рішенням та наголосила на важливості продемонструвати чітку позицію щодо допуску росіян.

  • Харькова вважає, що українські спортсмени повинні використовувати свої виступи та інтерв'ю для поширення інформації про ситуацію в Україні.

     

Напередодні початку чемпіонату світу Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення допустити російських та біоруських спортсменів до участі в змаганнях. Таке рішення викликало бурхливу реакцію в Україні.

Українська шпажистка Влада Харькова висловила свою думку про допуск росіян до чемпіонату світу. Однак вона не здивована позицією FIE, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт

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Як Харькова відреагувала на допуск росіян?

Спортсменка зазначила, що в шпазі допустили лише чотири людини. Вона додала, що більше не може бути, бо це чемпіонат світу, а сама не дивилася, хто саме візьме участь.

Вони цілий рік готувалися, і їхні плани втілюються у життя. Звичайно, це не може не засмучувати. Мені здається, всій фехтувальній родині важливо проявити чітку позицію. Це було очікувано, бо вони поступово до цього йшли. Спочатку вони почали закидувати інформацію, що їх допускають у команду, потім їх допустили у команду, 
– сказала Влада Харькова. 

Спортсменка також додала, що росіяни обирають такі країни, де їм легше отримати візи.

"Як на мене, те, що можемо зробити – фехтувати, підіймати прапор України, співати гімн та прославляти нашу країну. А також в кожному інтерв'ю висловлювати нашу позицію, ділитися тим, що відбувається в Україні – саме українці мають це робити. Можливо, це допоможе звернути увагу суспільства на цю проблему", – додала Харькова. 

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Харлан говорила про можливе виключення фехтування з Олімпійських ігор.