"Don’t push the horses": Магучіх з гумором відреагувала на хейт через невдачі в Діамантовій лізі

Нещодавно Ярослава Магучіх вперше за три роки фінішувала поза подіумом на етапі Діамантової ліги. Вона посіла четверте місце, взявши висоту 1,93 метра.

Українська легкоатлетка прокоментувала свої останні результати на етапах Діамантової ліги. Ярослава Магучіх відреагувала словами Олександра Усика на хейт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ярослави Магучіх.

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Як Магучіх відреагувала на хейт?

Спортсменка виклала пост в інстаграмі, у якому зазначила, що кілька стартів для неї проходять не так високо, як хотілось би, але вона знає, що може і буде стрибати.

І єдине, що я б хотіла додати до цього – нація тримається на єдності. На жаль, погані коментарі та хейт в мій бік чи в бік будь-якого спортсмена ніяк не допомагають у секторах та на доріжках. Тому: Don’t push the horses. Давайте будемо підтримкою один для одного, а не навпаки,

– написала Ярослава Магучіх.

Також спортсменка додала відео під вірусний звук.

Реакція Магучіх на хейт: дивіться відео

До слова, у червні Ярослава Магучіх виграла "золото" на командному Євро з легкої атлетики. Це був другий поспіль тріумф дівчини на чемпіонаті Європи.