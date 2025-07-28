Колишній чемпіон світу назвав місце Усика в історії боксу

Олександр Усик напередодні втретє став абсолютним чемпіоном світу. Він у битві за це звання нокаутував Даніеля Дюбуа.

Після цього бою боксерська спільнота активно обговорює спортивну спадщину українського бійця. Своєю думкою щодо цього поділився, зокрема, й Рой Джонс-молодший, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Що думає Джонс про місце Усика в ієрархії боксу?

Колишній чемпіон світу переконаний, що Олександр Усик точно має бути у списку найкращих боксерів усіх часів. Він віддав належне українцю та назвав приблизне його місце.

"Насправді я не маю чіткої думки з цього приводу. Але він точно у топі – десь між сьомим і п’ятим місцем. Бо він досягнув того, чого нікому раніше не вдавалося. Не кажучи вже про те, що рівень надважкої ваги зараз не такий, як був колись.

Але те, як він це зробив – став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а тепер абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це багато про що говорить. Мало хто може похвалитися подібним. Тож сам факт, що він це зробив, вже має ставити його у топ-5", – сказав Джонс.

Довідка. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 24 бої, в яких здобув усі перемоги – 15 нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні Пол Маліньяджі назвав секрет успіху українського боксера. Він пояснив, що змушує чинного короля хевівейту продовжувати кар'єру.