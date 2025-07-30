Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів: чи зберіг лідерство Усик
- Олександр Усик дізнався місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
- Американський боксер Джессі Родрігес піднявся на шосте місце, обійшовши японця Джунто Накатані.
Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа у реванші та повернув статус абсолютного чемпіона світу у королівському дивізіоні. Здобутки українського супертяжа високо оцінюються у боксерській спільноті.
Авторитетне видання The Ring оприлюднило новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. У першій десятці pound-for-pound відбулись деякі зміни, повідомляє 24 канал.
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Як змінився рейтинг P4P?
Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик залишився на першому місці у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Другу позицію у P4P посідає Наоя Іноуе – абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі.
Третя сходинка залишається за Теренсом Кроуфордом. А Джессі Родрігес обійшов Джунто Накатані з Японії та піднявся на шосте місце у рейтингу pound-for-pound.
- 1. Олександр Усик (Україна).
- 2. Наоя Іноуе (Японія).
- 3. Теренс Кроуфорд (США).
- 4. Дмитро Бівол.
- 5. Артур Бетербієв (Канада).
- 6. Джессі Родрігес (США).
- 7. Джунто Накатані (Японія).
- 8. Сауль Альварес (Мексика).
- 9. Кеншіро Тераджі (Японія).
- 10. Шакур Стівенсон (США).
Нагадаємо, що Олександр Усик довгий час утримує лідерство у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від The Ring. Перше місце український чемпіон зайняв після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року.
Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Даніелем Дюбуа. Абсолютного чемпіона світу радісно зустрічали прикордонники.