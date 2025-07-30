Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа у реванші та повернув статус абсолютного чемпіона світу у королівському дивізіоні. Здобутки українського супертяжа високо оцінюються у боксерській спільноті.

Авторитетне видання The Ring оприлюднило новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. У першій десятці pound-for-pound відбулись деякі зміни, повідомляє 24 канал.

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Як змінився рейтинг P4P?

Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик залишився на першому місці у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Другу позицію у P4P посідає Наоя Іноуе – абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі.

Третя сходинка залишається за Теренсом Кроуфордом. А Джессі Родрігес обійшов Джунто Накатані з Японії та піднявся на шосте місце у рейтингу pound-for-pound.

1. Олександр Усик (Україна).

2. Наоя Іноуе (Японія).

3. Теренс Кроуфорд (США).

4. Дмитро Бівол.

5. Артур Бетербієв (Канада).

6. Джессі Родрігес (США).

7. Джунто Накатані (Японія).

8. Сауль Альварес (Мексика).

9. Кеншіро Тераджі (Японія).

10. Шакур Стівенсон (США).

Нагадаємо, що Олександр Усик довгий час утримує лідерство у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від The Ring. Перше місце український чемпіон зайняв після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Даніелем Дюбуа. Абсолютного чемпіона світу радісно зустрічали прикордонники.