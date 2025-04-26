Тренер Шахтаря розповів кадровий стан команди напередодні "класичного" з Динамо
- Тренер Шахтаря Маріно Пушич розповів про готовність команди до матчу з Динамо, зазначивши, що команда підходить до гри без втрат.
- Голкіпер Різник у відмінній формі, а участь Судакова в матчі вирішуватимуть безпосередньо перед грою.
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував підготовку команди до українського "класичного". Зокрема він прокоментував кадрову ситуацію.
У неділю, 27 квітня, відбудуться завершальні матчі 26-го туру УПЛ. Одним з них буде українське "класичне" між Шахтарам і Динамо.
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Коментар Пушича перед матчем
Наставник повідомив, що голкіпер Різник перебуває у чудовій формі, пригадавши матч проти Полісся, де він продемонстрував блискучу гру. Також він сказав, що команда підходить до поєдинку без втрат, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".
Ми всі дуже чекаємо на це протистояння. Атмосфера бойова, ми готові до матчу. Бразильці також готові до матчу, для них цей матч, як і для інших гравців, дуже важливий. Проблем з настроєм немає,
– сказав Маріно Пушич.
Він також додав, що Судаков є важливим гравцем, який може вийти на заміну та перевернути гру. Однак питання його участі в матчі буде вирішуватися безпосередньо завтра.
Відзначимо, що матч розпочнеться о 18:00.