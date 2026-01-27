Маркевич назвав головну проблему збірної України перед матчами плей-оф відбору на ЧС-2026

Збірна України з футболу навесні продовжить свій шлях у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу. Щоб потрапити на цей турнір підопічні Сергія Реброва мають пройти двох суперників у раунді плей-оф.

У півфіналі суперником нашої національної команди буде Швеція. Досвідчений тренер Мирон Маркевич оцінив стан української збірної перед цим протистоянням і назвав її головний недолік, повідомляє Sport.ua.

Читайте також Існує чимало перепон: чому трансфер Зінченка в Аякс досі не відбувся

Що сказав Маркевич про збірну України?

Фахівець вважає, що тренерський штаб "синьо-жовтих" повинен попрацювати над діями в обороні. Саме слабкий командний захист часто є причиною негативних результатів.

В атаці в нас усі непогано грають, а от під час захисту власних воріт регулярно виникають проблеми. І це не тільки про захисників. Проблема саме в командній грі "синьо-жовтих" під час атаки суперника. У матчі зі Швецією, а можливо, й у фіналі проти Польщі або Албанії доведеться багато відпрацьовувати біля своїх воріт, багато бігати,

– сказав Маркевич.

Він також підкреслив, що команда має підійти до відбіркового раунду в найкращий фізичній формі. Тоді їй вдасться якісно працювати у відборі й це може стати дуже важливим фактором для досягнення успіху.

"Але найголовніше – не маємо права ні секунди давати вільно дихати супернику. На жаль, це не найсильніший наш бік, коли при втраті м’яча ми починаємо відбирати. Не завжди футболісти роблять це злагоджено. Тому на таких моментах необхідно звернути увагу", – заявив спеціаліст.

До слова. Раніше з'явилася інформація від ESPN, що вже у раунді плей-оф нашу збірну може підсилити півзахисник Шахтаря Педріньйо, який проходить процедуру отриманням українського паспорта. Маркевич прокоментував можливість такого розвитку подій і розповів, чи підсилить бразилець "синьо-жовтих".

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?