"Його нокаутують": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Британський боксер Тоні Беллью висловив свою думку про майбутній реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.Він вважає, що бій завершиться нокаутом.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Прогноз Беллью на реванш

Британець вважає Усика найкращим боксером світу і найкращим боксером цієї епохи, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

З цим ніхто не сперечається через ті речі, які він робить. Дюбуа чудовий хлопець, він не раз доводив всім тим, хто казав, що він – все. Але Усик змусив його вже один раз здатися, тож що йому завадить знову це зробити? Дюбуа зараз відчуває себе дуже упевненим, але Усик його нокаутує, десь між 8 та 12 раундами,

– сказав Тоні Беллью.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.