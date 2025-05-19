"Це безумство": відомий боксер про реванш Усик – Дюбуа

Британський боксер Діліан Вайт зробив прогноз на майбутній бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Він вважає, що реванш буде чудовим.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Який прогноз на реванш дав Діліан Вайт

Британець зазначив, що це буде чудовий бій, адже Дюбуа змінився після першого протистояння, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Але Усик стабільний вже багато років, і це безумство. Дуже важко проти нього битися. Дюбуа зараз дуже агресивний, і це може зіграти не на його користь. Він раніше таким не був,

– сказав Діліан Вайт.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.