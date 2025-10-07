Олександр Усик протягом кар'єри зміг підкорити дві вагові категорії. Спочатку він став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, після чого зібрав й усі пояси надважкого дивізіону.

Останнім часом ходить чимало розмов щодо найкращого боксера сучасності незалежно від вагової категорії. Своєю думкою щодо цього поділився й Шон Портер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Кого Портер вважає найкращим боксером у світі?

Олександр Усик очолював рейтинг P4P від авторитетного видання The Ring після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі, але у вересні втратив лідерство, поступившись Теренсу Кроуфорду. Обидва бійці є абсолютними чемпіонами світу у своїх вагових категоріях.

Колишній американський боксер, який бився з обома зірковими бійцями, порівняв їх навички. Він обрав того, хто кращий в технічному плані та назвав номера 1 у сучасному боксі.

Це Теренс Кроуфорд. У рингу я ще не зустрічав суперника, який би вмів усе те саме, що і я. Коли боксував з Усиком, він діяв як контратакувальний боєць: високий, сильний шульга з довгими руками – дуже різнобічний. Але навіть він не міг робити абсолютно все. А от Теренс може. Я теж універсальний, але з такими, як Кроуфорд, ще не бився. У нього є все, і саме це робить його найкращим у світі,

– сказав Портер.

Зазначимо, що Шон Портер бився з Олександром Усиком на аматорському рівні. Він переміг українця у грудні 2006 року з рахунком 23:20.

Теренсу Кроуфорду американець протистояв у своєму останньому бою на профі-рингу В битві за пояс WBO в напівсередній вазі, яка відбулася восени 2021 року, "Бад" переміг технічним нокаутом у десятому раунді.

До слова. Шон Портер був дворазовим чемпіоном світу в напівсередній вазі. Він провів на професійному рівні 36 боїв, у яких здобув 31 перемогу.

