З грудня 2024 року навколо Михайла Мудрика несеться допінговий скандал. Обидві проби українського футболіста показали позитивний результат.

Колишній генеральний директор Евертона Кіт Вайнесс висловив свою думку щодо ситуації з Михайлом Мудриком. Він знайшов причину проблем українського футболіста, пише 24 Канал з посиланням на подкаст The Insight Track.

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Вайнесс про ситуацію з Мудриком

Функціонер зазначив, що антидопінгові правила вже втратили у цінності гравця, і це буде схожим на ситуацію з Полєм Погба.

Це складне питання. Мені шкода всіх, хто у цьому бере участь. Боюся, що іноді це жертва політики купівлі молодих гравців, тому що молоді гравці швидко одержують великі гроші, і це б'є в голову. Ми все це вже бачили,

– сказав Вайнесс.

Він також боїться, що це просто людські жертви і частина ситуації, в якій вони перебувають.

"Мені його шкода. Безперечно, він талант. Але в Челсі він так і не включився по-справжньому, не влаштувався і не показав чогось екстраординарного.

Я думаю, багато в чому їм доведеться рухатися далі. Це один із тих уроків, які показують, як здорово на папері звучить ідея купівлі молодих гравців, але, як ми з'ясували, з молодими людьми пов'язані великі проблеми", – додав Кіт Вайнесс.