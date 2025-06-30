Довідка. За порушення антидопінгових правил Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст встиг зіграти лише 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле у листопаді 2024 року.