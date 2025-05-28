Ф'юрі назвав головну особливість Усика, яка його вразила
- Тайсон Ф'юрі відзначив чудове підборіддя Олександра Усика, здатність тримати удар.
- Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням у реванші, також переміг у першому бою.
- Реванш між Усиком і Даніелем Дюбуа заплановано на 19 липня на "Вемблі".
Британський боксер Тайсон Ф'юрі відзначив одну з особливостей Олександра Усика. Він також порівняв його з іншими легендарними боксерами.
В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням.
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Яку особливість Усика відзначив Ф'юрі
"Циганський король" зазначив, що в українця було чудове підборіддя і він вмів тримати удар, пише 24 канал з посиланням на Kanał Sportowy.
Я завдавав йому багато ударів, йому було дійсно було боляче, але Усик завжди продовжував. Деонтей Валйдер мав гарне підборіддя, але його пік уже пройшов, також може відзначити Дерека Чісору,
– сказав Тайсон Ф'юрі.
Довідка. У першому бою перемогу також здобув Олександр Усик.
Нагадаємо, що 19 липня на "Вемблі" відбудеться реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.