Трубін отримав одну з найгірших оцінок у матчі проти Челсі

В ніч на 29 червня (в Україні) відбувся один з перших матчів 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. За його підсумками Челсі здобув розгромну перемогу над Бенфікою з рахунком 1:4.

Український голкіпер Анатолій Трубін став одним з антигероїв матчу, пропустивши 4 м'ячі. Футболіст отримав доволі низьку оцінку за свій виступ, пише 24 канал з посиланням на Sofascore.

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Оцінка Трубіна за протистояння

Анатолій провів на полі увесь матч. Він продемонстрував як і шалені сейви, так і прикрі помилки.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру Анатолія Трубіна у 6,0 балів, що є третьою найгіршою оцінкою за підсумками протистояння Бенфіка – Челсі. Таку само оцінку отримав Самуель Даль, а найнижчу оцінку отримав Джанлука Престіанні, який отримав другу жовту картку і залишив Бенфіку в меншості. Його оцінка становить 4,8.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Анатолій Трубін зіграв 51 матч за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 54 м'ячі та 21 раз ворота лишались "сухими".

Нагадаємо, що кандидатурою українського голкіпера цікавляться англійські гранди. Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зацікавлені у підписанні Трубіна.