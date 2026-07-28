Сперечається з фанами та захищає Біловара: що відомо про доньку президента Динамо Яну Суркіс

Молодша донька президента Динамо Ігоря Суркіса, Яна, вже тривалий час перебуває в центрі суспільної уваги. Відоме прізвище не єдина причина її популярності, адже дівчина веде активне публічне життя.

Яна народилася 17 грудня 2001 року. Вона є також племінницею відомого футбольного функціонера і політика Григорія Суркіса. До футбольної династії також належить її двоюрідний брат В'ячеслав Суркіс – воротар, який виступає у структурі Динамо. Детальніше про неї розповість 24 Канал.

Чим відома Яна Суркіс

Із дитинства Яна професійно займалася балетом, виступала на сцені, однак згодом залишила цей вид мистецтва. Нині вона активно веде сторінку в інстаграм, ділиться моментами з особистого життя, подорожами та сімейними подіями.

Особисте життя Яни Суркіс давно перебуває в центрі уваги футбольних уболівальників. Вона перебуває у шлюбі із захисником Динамо Крістіаном Біловаром. Пара таємно обвінчалася 28 липня 2023 року в Києво-Печерській лаврі, однак публічно повідомила про це лише через рік.

17 грудня 2024 року, у день свого 23-річчя, Яна народила первістка – сина Олександра.

Попри належність до відомої футбольної родини, Яна неодноразово демонструвала самоіронію. Після дебюту В'ячеслава Суркіса за основну команду Динамо вона пожартувала у соцмережах: "Це ж страшний сон вболівальників, син і зять у складі", натякнувши на розмови щодо родинних зв'язків у клубі.

Реакція Яни Суркіс на дебют В'ячеслава Суркіса / Фото скриншот телеграм-каналу Яни Суркіс

Також Яна разом із футболістом Динамо Кирилом Осипенком стала хрещеною матір'ю дитини захисника киян Дениса Попова.

Кирило Осипенко та Яна Суркіс / Фото з соцмереж Яни Суркіс

У соцмережах Яна неодноразово опинялася в центрі уваги через свої дописи. Зокрема, після перемоги Динамо над Шахтарем вона опублікувала фото з підписом: "Підпивасники, ви де?", звернувшись до критиків свого чоловіка. Публікація викликала жваве обговорення серед футбольних уболівальників та хвилю суперечливих реакцій.

Це реакція на інтерв'ю її чоловіка. У розмові з Денисом Бойком футболіст розкритикував частину вболівальників київського клубу, назвавши їх "підпивасними".

Яна Суркіс "підколола" вболівальників / Фото скриншот з телеграм-каналу Яни Суркіс

У відповідь на хвилю критики Яна Суркіс опублікувала емоційний допис в інстаграм, у якому стала на захист чоловіка. Вона заявила, що негативні коментарі на його адресу є справжнім інтернет-булінгом, який, за її словами, триває вже кілька років.