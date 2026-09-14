Ярмоленко повторив "вічний рекорд" Шацьких за голами в чемпіонаті України

Футболіст Динамо Андрій Ярмоленко 14 вересня повторив рекорд Максима Шацьких у чемпіонаті України. Український гравець зрівнявся з колишнім гравцем "біло-синіх" за кількістю голів у внутрішній лізі.

Ярмоленко забив гол у ворота Епіцентру в межах 6-го туру УПЛ сезону 2026/2027, повідомляє 24 Канал. Цей м'яч став для Андрія 124-м у чемпіонаті України, й тим самим він зрівнявся з абсолютним рекордсменом – Шацьких.

Скільки голів забив Ярмоленко

Донедавна 36-річний Андрій Ярмоленко ділив другу сходинку серед топ-бомрадирів УПЛ з легендою Динамо та екстренером збірної України Сергієм Ребровим.

Тепер же ще один м'яч Ярмоленка виведе його в одноосібні лідери найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України з футболу.

Що цікаво, для футболіста це перший гол за Динамо у новому сезоні.

Рекордний гол Ярмоленка: дивіться відео

Зазначимо, що рекорд узбецького нападника Шацьких тримається з жовтня 2014 року, коли Максим відзначився за Говерлу у ворота Зорі.

Топ-10 найкращих бомбардирів чемпіонатів України

Максим Шацких – 124 голи (97 – Динамо, 22 – Арсенал, 5 – Говерла) Андрій Ярмоленко – 124 голи (124 – Динамо) Сергій Ребров – 123 голи (10 – Шахтар, 113 – Динамо) Євген Селезньов – 117 голів (24 – Шахтар, 19 – Арсенал, 68 – Дніпро, 5 – Колос, 1 – Минай) Андрій Воробей – 105 голів (80 – Шахтар, 12 – Дніпро, 9 – Арсенал, 4 – Металіст) Жуніор Мораес – 103 (22 – Динамо, 35 – Металург (Донецьк), 46 – Шахтар) Олександр Гладкий – 99 голів (1 – Металіст, 14 – Харків, 41 – Шахтар, 2 – Дніпро, 23 – Карпати, 3 – Чорноморець, 15 – Зоря) Олександр Гайдаш – 95 голів (85 – Таврія, 10 – Маріуполь) Марко Девич – 90 голів (2 – Волинь, 4 – Шахтар, 84 – Металіст) Сергій Мізін – 90 голів (16 – Динамо, 8 – Дніпро, 2 – Чорноморець, 25 – Карпати, 7 – Кривбас, 8 – Металіст, 24 – Арсенал)