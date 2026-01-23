"Треба поставити крапку": легенда Динамо про рішення Ярмоленка завершити кар'єру
- Андрій Ярмоленко підтвердив, що поточна кампанія стане останньою у його кар'єрі футболіста.
- Йожеф Сабо вважає, що Ярмоленку варто завершити кар'єру та почати навчатися на тренера.
Андрій Ярмоленко заговорив про завершення кар'єри. Видатний футболіст Динамо підтвердив, що планує повісити бутси на цвях.
За його словами, поточна кампанія стане останньою у кар'єрі футболіста. Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо у коментарі 24 каналу розповів, чи варто Ярмоленку завершити виступи.
Що сказав Сабо про Ярмоленка?
Сабо заявив, що Ярмоленко варто завершити кар'єру та почати розвиватися у тренерській діяльності.
У нього не йде гра, а також він не міг порозумітися з Олександром Шовковським, тому треба поставити крапку та піти навчатися на тренера, або стати помічником якогось хорошого спеціаліста, і тоді рухатися далі. Все залежить від нього,
– сказав Сабо.
Відзначимо, що раніше Мирон Маркевич прокоментував слова Ярмоленка про завершення кар'єри. Екстренер Металіста, Дніпра та Карпат, що Андрій сам відчуває, що йому робити.
"Ярмоленко багато дав Динамо та футболу загалом, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення", – висловився фахівець.
Як склалася кар'єра Ярмоленка?
36-річний вінгер є вихованцем чернігівської Десни. З 2006 по 2017 рік він виступав за київське Динамо.
У 2017 році Ярмоленко перебрався у дортмундську Боруссію, а вже через рік приєднався до лондонського Вест Хема. З 2022 по 2023 рік він грав в Аль-Айні з ОАЕ.
У червні 2023 року Андрій повернувся до київського клубу, а у сезоні 2024/2025 допоміг "біло-синім" стати чемпіонами України.
Всього у складі киян футболіст зіграв 431 матчів, у яких відзначився 161 забитим м'ячем.