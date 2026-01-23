"Треба поставити крапку": легенда Динамо про рішення Ярмоленка завершити кар'єру

Андрій Ярмоленко заговорив про завершення кар'єри. Видатний футболіст Динамо підтвердив, що планує повісити бутси на цвях.

За його словами, поточна кампанія стане останньою у кар'єрі футболіста. Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо у коментарі 24 каналу розповів, чи варто Ярмоленку завершити виступи.

Що сказав Сабо про Ярмоленка?

Сабо заявив, що Ярмоленко варто завершити кар'єру та почати розвиватися у тренерській діяльності.

У нього не йде гра, а також він не міг порозумітися з Олександром Шовковським, тому треба поставити крапку та піти навчатися на тренера, або стати помічником якогось хорошого спеціаліста, і тоді рухатися далі. Все залежить від нього,

– сказав Сабо.

Відзначимо, що раніше Мирон Маркевич прокоментував слова Ярмоленка про завершення кар'єри. Екстренер Металіста, Дніпра та Карпат, що Андрій сам відчуває, що йому робити.

"Ярмоленко багато дав Динамо та футболу загалом, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар'єру. Я думаю, що це правильне рішення", – висловився фахівець.

Як склалася кар'єра Ярмоленка?