Ярмоленко відверто зізнався, коли завершить кар'єру: що сказав легенда Динамо
- Андрій Ярмоленко розповів, коли планує завершити футбольну кар'єру.
- Він домовився стати спортивним директором Динамо Київ після завершення кар'єри гравця.
Андрій Ярмоленко беззаперечно легенда Динамо та один з найкращих українських футболістів. Проте вже зовсім скоро він може завершити кар'єру гравця.
Лідер київського клубу висловився щодо свого майбутнього. Зокрема Ярмоленко зізнався, чи повісить бутси на цвях після сезону 2025 – 2026, повідомляє Meczyki.
Чи завершить Ярмоленко кар'єру?
Футболіст Динамо підтвердив, що планує завершити кар'єру після завершення поточного сезону. Водночас Ярмоленко не відкидає варіант з продовженням виступів.
На даний момент, думаю, що це мій останній сезон. Побачимо, що станеться, але зараз я думаю саме так,
– сказав Андрій.
Раніше повідомляли про те, що все ж він залишиться у структурі Динамо після того, як покине футбол. У подкасті на ютуб-каналі Дениса Бойка Ярмоленко заявив, що стане спортивним директором "біло-синіх".
"Ми домовились з президентом, що я буду спортивним директором. Мені це цікаво. У тебе колосальні можливості розвивати такий клуб, як Динамо Київ", – поділився футболіст.
Що відомо про кар'єру Ярмоленка?
Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. Першим професійним клубом у його кар'єрі у 2006 році стала місцева Десна, звідки вже через рік він перебрався до Динамо.
У київському клубі футболіст провів 413 матчів та забив 161 гол. Ярмоленко третій у списку найкращим бомбардирів в історії "біло-синіх" після Сергія Реброва (163) та Олега Блохіна (265).
Окрім того, він встиг пограти у Європу та на Близькому Сході. Андрій виступав за дортмундську Боруссію, лондонський Вест Хем та Аль-Айн з ОАЕ.
У футболці збірної України Ярмоленко з'являвся у 125 матчах, відзначившись 46 голами. Він другий бомбардир в історії національної команди після Андрія Шевченка.
У поточній кампанії на рахунку лідера Динамо 4 голи у 20 матчах.